PlayStation 5 in vendita questa settimana da GameStop, data e orario

Nuovo appuntamento anche questa settimana con i drop PlayStation 5 di GameStop, la catena metterà in vendita nuove scorte della console Sony, ecco l data e l'orario da segnare sul calendario per assicurarsi di essere tra i primi a poter comprare la PS5.

"Segui la GSTV e non perderti PS5! Overwatch 2 e gli eSports! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle ore 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare questa versione di PS5 in bundle con FIFA 23 ed altri prodotti da non perdere!"

L'appuntamento dunque è per mercoledì 5 ottobre 2022, durante la nuova puntata settimanale di GameStop TV i conduttori renderanno note le modalità di acquisto di PlayStation 5 in bundle con FIFA 23 e altri prodotti (presumibilmente giochi, accessori e gadget o collezionabili come i Funko Pop!). Una buona occasione per provare a comprare PlayStation 5 in bundle con il nuovo FIFA 23, un pacchetto completo con tutto quello che serve per iniziare a giocare.

Non sappiamo quante console saranno disponibili sul sito di GameStop e anche il prezzo del bundle (così come gli altri contenuti del pacchetto oltre a FIFA 23 in bundle) non è stato comunicato, per saperne di più sarà dunque necessario aspettare la nuova puntata di GameStop TV in programma mercoledì 5 ottobre dalle 15:00.