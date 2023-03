PlayStation 5, vendite oltre il 300% nel Regno Unito: grandi traguardi per Sony

Il traguardo di vendite provenienti dalla console della casa di Tokyo non fa cenno ad arrestarsi. Gli ultimi dati relativi al mercato del Regno Unito parlano da sé: PlayStation 5 continua a generare grandi numeri ed altrettanti successi per Sony, con un innalzamento delle percentuali di base installata di hardware superiore all'anno scorso.

Secondo quanto emerso dai dati pubblicati dalla redazione di Gamesindustry.biz, PlayStation 5 ha generato un numero di vendite del +316% rispetto ai risultati conseguiti nel medesimo arco temporale del 2022. I valori da capogiro dimostrano la potenza del marchio PlayStation nel Regno Unito, seppure anche la stessa concorrenza abbia registrato dei dati di vendita al rialzo.

Infatti, a distanza di alcune ore dalle informazioni relative a Hogwarts Legacy che ha battuto Metroid Prime e Wo Long in UK, veniamo a sapere che Xbox Series X e Xbox Series S hanno registrato un aumento delle vendite del 21%. Invece, per quel che concerne il mercato della Grande N, si intravedono i primi cali delle performance di Switch nel mercato britannico, complici i sei anni di vita della console ibrida di Nintendo.

A dominare il mercato del Regno Unito in questi mesi del 2023 è quindi PlayStation 5 che, oltre a quanto affermato in apertura, ha visto un aumento del 180% dell'hardware rispetto ai primi due mesi del 2022. Intanto, mentre Sony festeggia i traguardi raggiunti in questo 2023, sul fronte PlayStation si attende l'arrivo del nuovo firmware 7.00 e l'implementazione dello streaming dei giochi PS5 e Discord.