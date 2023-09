PlayStation 5: vendite in rialzo del 42% in UK nel mese di agosto 2023

Mentre si accalcano i rumor di un imminente State of Play, da un'analisi pubblicata da Christopher Dring su GamesIndustry.biz emerge un rialzo nelle vendite di Playstation 5 nel mese di agosto 2023, mentre Xbox Series S|X e Nintendo Switch subiscono una contrazione.

In un post su Twitter/X, l'autore ha argomentato come segue: "Nel Regno Unito il mese scorso, le vendite di console sono aumentate del 22% rispetto a luglio. Ciò è dovuto principalmente a PS5, che ha registrato un aumento delle vendite del 42%, mentre Xbox Series S e X sono aumentate del 7% su base mensile. Switch è in calo del 5%. Da inizio anno, PS5 è in rialzo del 60%, Switch è in calo del 10% e Xbox Series S e X sono in calo del 23%."

Sebbene l'Inghilterra rimanga un mercato forte per Sony, va ricordato comunque che le vendite di Playstation 5 hanno registrato un trend positivo anche in USA.

Dring segnala anche che i primi sei accessori venduti lo scorso mese di agosto erano tutti per la console Sony. Per la precisione, i primi quattro nelle classifiche degli accessori erano varianti del controller DualSense. La stazione di ricarica DualSense ha occupato il quinto posto in classifica, mentre il controller DualSense Grey Camo è arrivato al sesto.