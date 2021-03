PlayStation 5 ha venduto più di Xbox Series X e Switch in Spagna a fine febbraio

Il sito spagnolo Vandal ha pubblicato le classifiche hardware e software spagnole della settimana che va dal 22 al 28 febbraio, non si tratta di dati particolarmente significativi per noi giocatori italiani ma meritano una menzione le vendite di PS5, apparentemente piuttosto sostenute rispetto a Xbox Series X.

Sul fronte software domina Super Mario 3D World + Bowser's Fury con 8.450 unità (per un totale di 80.000 copie fisiche vendute in Spagna), seguono FIFA 21 con 5.800 copie (per un totale di oltre 381.000 copie retail) e GTA V con 5.500 pezzi, buon risultato per un gioco che ha venduto oltre 1.422.200 unità sul mercato spagnolo.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) FIFA 21 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Bravely Default 2 (Switch) Persona 5 Strikers (PS4) Animal Crossing New Horizons (Switch) The Last of Us Parte II (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Persona 5 Strikers (Switch) Ring Fit Adventure (Switch)

Passando all'hardware notiamo PS5 in prima posizione con 5.550 console vendute, di queste 3.850 sono il modello standard e 1.700 Digital Edition. Segue Nintendo Switch con 3.500 pezzi, PS4 con 1.400 pezzi, Xbox Series X ha venduto 150 pezzi mentre Xbox One e Xbox Series S piazzano rispettivamente 125 e 50 console in tutto il paese.