È meglio PlayStation 5 in versione Standard o Digital Edition?

Per la prima volta nella sua lunga storia, Sony si è presentata all'inizio di una nuova generazione videoludica con ben due versioni differenti della stessa console casalinga: stiamo parlando di PlayStation 5 Standard e Digital Edition.

Questo particolare dualismo ha sicuramente degli aspetti positivi poiché fornisce maggiori opzioni di scelta ai consumatori, ma spingendo diversi utenti a porsi una domanda importante: è meglio l'edizione Standard o la Digital?

Anzitutto è bene fare chiarezza sulle differenze tra i due sistemi: l’unica cosa che cambia tra l’edizione standard e quella digitale è il lettore ottico per dischi blu-ray, che è presente nella prima ma non nella seconda. Non ci sono invece modifiche sulla potenza delle due console, o altre caratteristiche hardware o software, che rimangono perfettamente identiche tra le due versioni.

Questa semplice differenza porta con sé due importanti conseguenze: in primo luogo, PS5 Digital Edition non è in grado di riprodurre titoli su disco, e può quindi far funzionare unicamente i giochi digitali disponibili sullo store ufficiale PlayStation; in secondo luogo, la versione standard di PS5 costa 100€ in più della sua sorella minore, la quale rappresenta dunque un’opzione più economica per l’ingresso nella nuova generazione videoludica. A questo punto possiamo affermare che non esiste una versione migliore dell’altra in assoluto, ma dipende tutto dalle vostre esigenze.

