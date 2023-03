PlayStation 5: tutte le versioni in vendita su Amazon con spedizione immediata

PlayStation 5 è disponibile su Amazon al prezzo di listino e spedizione immediata, un sogno fino a qualche mese fa per chi era alla ricerca della nuova console di Sony, finalmente le scorte nei vari negozi fisici e digitali sono aumentate e questo è ormai un dato di fatto.

In questo momento la console PlayStation 5 è in vendita su Amazon al prezzo di listino in tre diverse versioni. La versione con lettore di dischi è acquistabile a questo link al prezzo di listino di 549,99 euro, all'interno della confezione non è presente nessun gioco aggiuntivo, solamente Astro's Playroom, scaricabile gratuitamente dallo store una volta attivata la console. All'interno della confezione sono presenti ovviamente il cavo di alimentazione, un cavo di ricarica per il controller ed un DualSense di colore bianco.

La console in versione con lettore di dischi è acquistabile anche in bundle con la versione digitale di God of War Ragnarok, al prezzo di listino di 619,99 euro (549,99 euro della console e 69,99 euro del gioco), acquistabile a questo link, venduta e spedita da Amazon.

Se invece siete alla ricerca della versione Digital di PS5, a questo link è acquistabile in bundle con God of War al prezzo di listino di 519,99 euro. Al momento questa versione della console non è in vendita senza giochi in bundle.