PlayStation 5: un video leak mostra il devkit della console Sony in azione

Trascorsi oramai diversi mesi dall'uscita di PlayStation 5, un sedicente sviluppatore afferma di essere in possesso del devkit di PS5 e, per ribadirlo, ha deciso di condividere in rete un breve video che mostra il prototipo della console nextgen in azione.

Partendo da TikTok, il filmato sta circolando velocemente sui principali social e forum videoludici, coinvolgendo un numero sempre maggiore di curiosi che desiderano scoprire se il vero modello del kit di sviluppo di PlayStation 5 corrisponda o meno ai tanti render del devkit di PS5 trapelati online prima della commercializzazione ufficiale della console, che ricordiamo essere avvenuta in Europa il 19 novembre 2020.

Nel video si possono notare dettagli inediti sul design a V, con ulteriori particolari sui materiali utilizzati per la scocca, sui dati di utilizzo condivisi dal pannello posto sulla parte frontale e persino sul calore generato dall'unità.

Se confermato, il leak in questione costituirebbe una palese violazione degli accordi di non divulgazione siglati dallo sviluppatore che ha ricevuto questo devkit per lavorare sulla trasposizione PS5 del proprio videogioco. In attesa di scoprire se il colosso tecnologico giapponese deciderà di attivarsi per rintracciare la fonte di questo ipotetico leak, vi rimandiamo al link di una delle tante discussioni intavolate su Reddit da chi sta facendo rimbalzare in rete il video del devkit di PS5.