PlayStation 5: video unboxing della console e del DualSense

Una giornata interamente dedicata a PlayStation 5: vi abbiamo proposto le prime foto dal vivo di PS5, adesso è tempo del video unboxing registrato nel nostro studio.

Abbiamo aperto la voluminosa confezione della console Sony, all'interno di questa trovano spazio la console, il controller DualSense, la basetta da posizionare nella parte inferiore di PS5 per garantire maggior stabilità in posizione verticale (necessaria anche in posizione orizzontale), manualistica e cavetteria. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi rimandiamo al video unboxing che trovate in apertura della notizia, in calce trovate invece le foto di PlayStation 5 e del DualSense.

Abbiamo realizzato anche una galleria fotografica per mettere a confronto PlayStation 5 e Xbox Series X, due console dal design molto diverso tra loro, come potete giudicare voi stessi dalle foto. Il viaggio nella next-gen è appena iniziato, nei prossimi giorni continueremo a svelarvi ulteriori dettagli su PS5, sul DualSense e sulle funzionalità della console, compatibilmente con gli embarghi fissati da Sony.

Il consiglio è quello di iscriversi al canale Twitch Everyeye.it e attivare la campanella delle notifiche, solo così saprete in tempo reale ogni volta che saremo in diretta con un video di approfondimento, e vi assicuriamo che gli appuntamento live saranno davvero numerosi nel corso del mese di novembre.