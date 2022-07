PlayStation 5: il VRR non funziona con la risoluzione 1440p

Sony ha pubblicato a sorpresa un nuovo update in versione Beta per PS5, rendendo felici i fan che attendevano con ansia l'arrivo del supporto alla risoluzione 1440p. La novità, tuttavia, ha portato con sé anche una spiacevole sorpresa legata al Variable Refresh Rate.

Stando a quanto viene specificato da Sony stessa all'interno del nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, la risoluzione 1440p non supporta il VRR: "Nota bene: il VRR su PS5 supporta gli output video a 1080p e 4K ma non il 1440p", è quanto leggiamo nell'articolo ufficiale.

Il Variable Refresh Rate, anch'esso introdotto dopo una lunga attesa con un aggiornamento del firmware della console, ha migliorato sensibilmente l'esperienza di gioco su PS5, rendendo le sessioni di gioco più fluide che mai in titoli come Ratchet & Clank Rift Apart, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West (anche se in quest'ultimo caso sono state segnalate problematiche tecniche).

Sebbene PS5 sia teoricamente in grado di gestire contemporaneamente i 1440p e il VRR, Sony ha quindi deciso di tagliare fuori ques'utlima feature, almeno per il momento. Trattandosi di un aggiornamento in fase Beta, è possibile che il team ingegneristico della compagnia abbia ancora bisogno di tempo per effettuare dei test. La speranza, dunque, è che la versione definitiva dell'update del firmware che arriverà nei prossimi giorni consenta di sfruttare entrambe le funzionalità. Ricordiamo che l'aggiornamento in fase Beta non è disponibile in Italia, ed al momento è stato distribuito soltanto negli USA, in UK, Giappone, Canada, Francia e Germania.

PlayStation 5 ha registrato un calo nelle vendite in Europa nel corso del 2022, segno che Sony sta ancora soffrendo in maniera severa la crisi dei semiconduttori.