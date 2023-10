PlayStation 5 vs Nuova PS5 Slim: dimensioni e design a confronto nei render 3D

Partendo dai dati snocciolati da Sony con le specifiche tecniche e le caratteristiche hardware della nuova PS5, il redditor NatureCertain ha realizzato dei render 3D che ci aiutano a capire le reali differenze di dimensioni tra l'attuale e il nuovo modello di PlayStation 5.

In assenza di immagini comparative ufficiali, il redditor prova così a soddisfare la curiosità degli appassionati di videogiochi realizzando un raffronto diretto tra le due famiglie di piattaforme Sony, il tutto prendendo spunto dagli scatti condivisi dal colosso tecnologico giapponese e, appunto, dalle schede tecniche forniteci dal team PlayStation.

In virtù dell'assoluta parità prestazionale tra la nuova PS5 con design modulare e i modelli che ne hanno accompagnato il debutto sul mercato, d'altronde, sono proprio i discorsi legati alle dimensioni e all'aspetto estetico a calamitare maggiormente le attenzioni della community, da qui l'interesse suscitato da questi render 3D.

Affiancando il modello 3D della nuova PS5 (in edizione Digital senza lettore di dischi estraibile) con la PlayStation 5 Standard attualmente in commercio, spiccano le differenze rappresentate dal 'taglio' nella scocca e da elementi di design come la base d'appoggio, per tacere della vista offerta dalle console osservandole da una posizione laterale.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento con 10 cose da sapere sulla nuova PlayStation 5, un 'refresh di metà generazione' che andrà a sostituire l'attuale modello di PS5 da novembre negli USA e nei mesi successivi nel resto del mondo.