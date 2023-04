PlayStation 5 vs Xbox Series X|S: quale ha venduto di più nei primi due anni?

Sono passati poco più di due anni dal debutto delle console dell'attuale generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma a causa della carenza di scorte che ha caratterizzato la prima parte del loro ciclo vitale, hanno cominciato a macinare vendite considerevoli solo in tempi recenti. Quale delle due console ha piazzato più unità fino ad oggi?

PlayStation 5 vs. Xbox Series X|S: quale delle due ha venduto di più?

Tra le due concorrenti prese in esame, l'unica a dichiarare apertamente i numeri è Sony. Nel suo ultimo report finanziario (datato 2 febbraio 2023) la casa giapponese ha fatto sapere d'aver distribuito in tutto il mondo un totale di 32,1 milioni di PlayStation 5 (nel conteggio rientrano sia la versione con disco sia la Digital Edition). Il dato è aggiornato al 31 dicembre 2022 e, ci teniamo a chiarire, indica il numero di unità inviate ai rivenditori, e non quelle effettivamente vendute agli utenti finali.

D'altro canto, Microsoft è storicamente restia a dichiarare i dati di vendita delle sue console, dunque non esistono numeri ufficiali relativi alla famiglia Xbox Series. Fortunatamente ci viene in aiuto Ampere Analysis, agenzia d'analisi londinese tra le più rinomate del settore. Nel suo report del 28 febbraio 2023 (anch'esso riferito al periodo temporale terminato il 31 dicembre 2022), l'analista Piers Harding-Rolls ha stimato una base installata di 30 milioni di PlayStation 5 (laddove, come già specificato, il dato di Sony parlava di unità distribuite ai rivenditori) e di 18,5 milioni di console Xbox Series X|S, senza fare distinzioni tra le due componenti della famiglia di Microsoft.

Il dato riferito a Xbox Series X|S non può essere considerato affidabile al 100%, essendo frutto di una stima di un'agenzia esterna, tuttavia la differenza tra i dati ufficiali di Sony e le stime per Microsoft è talmente considerevole da indurci ad affermare, con una relativa sicurezza, che nello scenario videoludico attuale tra le due è PlayStation 5 la console di maggior successo.

Il gap tra le due è ancor più considerevole se ci limitiamo ad analizzare il solo mercato giapponese, per il quale abbiamo i dati precisi di Famitsu. Gli ultimi numeri forniti dal magazine nipponico, aggiornati al 9 aprile 2023, parlano infatti di 3,82 milioni di PlayStation 5 e 435 mila Xbox Series (nelle quali si contano 184 mila Series X e 251 mila Series S).

Entrambe le console impallidiscono nei confronti di Nintendo Switch, che il 31 dicembre 2022 ha raggiunto quota 122,55 milioni di console distribuite in tutto il mondo, superando persino Game Boy e PlayStation 4, ferme rispettivamente a 118 e 117 milioni. Il confronto, in ogni caso, non sussiste con Xbox Series X|S e PlayStation 5: parliamo di console con target differenti e, soprattutto, di generazioni diverse - Switch è in giro da sei anni e non ha affrontato una pandemia nella prima parte del suo ciclo vitale.

Le stime per il futuro

Nel suo ultimo report finanziario Sony ha affermato d'aspettarsi vendite ai negozi per altre 6,2 milioni di unità nei primi tre mesi del 2023, il che porterebbe PlayStation 5 ad un totale di 38,3 milioni distribuite. La compagnia giapponese diramerà il report con i dati aggiornati al 31 marzo 2023 tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, dunque tra non molto scopriremo se ha c'entrato il suo obiettivo o meno. Da Microsoft non ci aspettiamo numeri, ma probabilmente arriveranno le stime delle agenzie d'analisi, come accaduto appunto nei mesi scorsi, permettendoci di fare altri confronti.

Ampere Analysis, dal canto suo, si aspetta che il divario tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S aumenti ulteriormente nella prima metà del 2023. Secondo le fonti dell'agenzia, Sony avrebbe ormai risolto i suoi problemi di approvvigionamento e distribuzione, mentre Microsoft dovrebbe riuscire a risolvere quelli di Xbox Series X solamente nella seconda metà dell'anno. Xbox Series S si sarebbe invece dimostrata incapace di colmare il divario (anche nella stagione natalizia), nonostante il suo prezzo d'attacco e la disponibilità più ampia.