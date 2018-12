PlayStation 5 e Xbox Scarlet arriveranno nel 2021, secondo un analista IDC

Le vendite di PlayStation 4 e Xbox One vanno a gonfie vele, ma da molti mesi ormai non si fa altro che parlare delle console di prossima generazione. Non sono ancora disponibili informazioni concrete, ma molti analisti si sono già sbilanciati al riguardo.

Secondo molti di essi, PlayStation 5 e Xbox Scarlet verranno presentate nel 2019, con un possibile lancio entro lo stesso anno o al massimo entro quello successivo. Lewis Ward di IDC, tuttavia, la pensa in maniera differente. In un'intervista concessa a GamingBolt, l'analista ha dichiarato che le nuove console potrebbero debuttare nel 2021: "Il mio modello attuale prevede un lancio fissato nel 2021 per entrambe le console, un anno dopo rispetto alle previsioni di molti altri analisti". Ward, in ogni caso, ha aggiunto che le cose potrebbero anche andare diversamente, poiché tutto dipenderà dalle vendite di PlayStation 4 e Xbox One nel corso del prossimo anno.

Se le loro vendite manterranno il momentum attuale, Sony e Microsoft potrebbero decidere di posticipare l'uscita delle loro eredi fino al 2021, come prevede Ward. Viceversa, se caleranno, il debutto di PlayStation 5 e Xbox Scarlet potrebbe invece essere anticipato. Quest'ultimo scenario è quello pronosticato da molti altri analisti, come Mat Piscatella di NPS.

Ward, dal canto suo, esclude un lancio di PlayStation 5 nel 2019 anche a causa dell'assenza di Sony al prossimo E3: "Perché mai Sony dovrebbe saltare l'E3 e poi lanciare una nuova console subito dopo? Non succederà mai".

Quale delle due fazioni, secondo voi, ha ragione? Secondo alcuni recenti rumor, Microsoft sarebbe al lavoro su ben quattro nuove Xbox, in arrivo tra il 2019 e il 2020. Per quanto riguarda PlayStation 5, qualcuno è pronto a scommettere sull'inclusione di un Dualshock 5 con proiettore olografico.