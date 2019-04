Secondo il presidente di Qualcomm Cristiano Amon, PlayStation 5 e Xbox Scarlett saranno le ultime console tradizionali così le abbiamo conosciute fino ad oggi, per l'analista in futuro il Cloud dominerà lasciando spazio ad un nuovo tipo di hardware.

"Non c'è dubbio, la visione del futuro è chiara, il Cloud sarà la nuova console. Potremo giocare su qualsiasi dispositivo e su qualsiasi schermo, questo è il futuro del gaming", queste le parole di Amon, analista finanziario e presidente di Qualcomm, che sembra avere le idee molto chiare in proposito.

Si tratta ovviamente solamente di previsioni personali ed è forse troppo presto per capire in che direzione si muoverà esattamente il mercato hardware nel prossimo futuro. Certamente Google Stadia e Project xCloud potrebbero contribuire all'ampia diffusione del gioco in streaming nei prossimi anni ma questo non vuol dire che le console tradizionali siano destinate a scomparire del tutto.

Qual è il vostro pensiero sull'argomento? Siete d'accordo con le parole di Cristiano Amon o siete convinti che le console tradizionali continueranno ad esistere ancora per molti anni? Lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è aperto a dibattiti e discussioni.