PlayStation 5 e Xbox Scarlett potrebbe uscire alla fine del 2019?

PlayStation 5 e Xbox Scarlett potrebbero essere annunciate molto presto e arrivare nei negozi alla fine del 2019? Nessuna certezza in merito ma solamente un parere di Rob Lloyd, CFO di GameStop Corporation, che si aspetta grandi novità a breve sulle nuove console di Sony e Microsoft.

Secondo il responsabile finanziario di GameStop Corp. le attuali piattaforme avrebbero raggiunto il loro picco massimo per quanto riguarda le vendite, queste ultime sono infatti in calo e PS4 e Xbox One stanno rallentando la loro corsa. I consumatori sembrano avere fame di novità, per questo le due hardware house potrebbero anticipare i loro piani e "annunciare e lanciare Xbox Scarlett e PlayStation 5 entro la fine del 2019", questo il parere di Lloyd.

Nei giorni scorsi l'analista Lewis Ward di IDC ha previsto l'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett nel 2021, l'ipotesi di Rob Lloyd sembra però ribaltare gli equilibri e non è escluso che, data la sua posizione, il CFO di GameStop possa sapere qualcosa di più e che sia già al lavoro con Sony e Microsoft per promuovere al meglio il lancio delle console Next-Gen. Secondo Jason Schreier di Kotaku Xbox Scarlett e PS5 arriveranno nel 2020 con una presentazione effettivamente prevista nel corso di quest'anno.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di speculazioni, per quanto riguarda Xbox Scarlett probabilmente ne sapremo di più all'E3 di giugno mentre PlayStation 5 potrebbe essere annunciata durante uno speciale evento in programma per la tarda primavera o la fine dell'estate...