PlayStation 5 e Xbox Scarlett verranno presentate All'E3 2020?

Da tempo si parla di una possibile presentazione di Xbox Scarlett e PlayStation 5 nel 2019, con uscita di entrambe le piattaforme apparentemente prevista tra la fine di quest'anno e il Natale 2020. L'analista di IDC Lewis Ward però sembra pensarla diversamente...

"Mi aspetto che Sony e Microsoft non presentino versioni aggiornate delle loro piattaforme nel 2019. Il piano di entrambe potrebbe essere quello di mantenere le attuali console in vita per altri due anni, in questo senso un reveal di PS5 e Xbox Scarlett potrebbe avvenire all'E3 2020", queste le parole dell'analista, che esprime il suo parere anche riguardo al fatto che le due compagnie possano lanciare piattaforme ibride in stile Nintendo Switch: "PS5 e Scarlett non dovrebbero avere schermi integrati, saranno console tradizionali con lettori ottici, ma non è escluso che questa possibilità possa essere presa in considerazione nel prossimo futuro."

Mat Piscatella di NPD invece si dice di diverso avviso ed è convinto che la presentazione di PS5 e Xbox Scarlett avverrà nel 2019 con un lancio di entrambe le piattaforme fissato peri l prossimo anno. Per il momento, Sony e Microsoft tengono la bocca cucita riguardo le loro future console...