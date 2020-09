PlayStation 5 e Xbox Series X: arrivano le prime stime di vendita basate sui pre-ordini

Con l'apertura dei pre-order di entrambe le console, gli analisti hanno ricevuto un primo dato reale sulle tendenze che accompagneranno il mercato di PlayStation 5 e Xbox Series X. L'analista Colin Sebastian di Baird Equity Research ha stilato un primo rapporto per gli investitori.

Analizzando le vendite unitarie e le tendenze dei prezzi sulle conferme dei preordini di eBay USA, Sebastian afferma senza mezzi termini che la domanda per le console next-gen è "forte": "Nel complesso, la domanda continua a sembrare forte con il mix di vendite che favorisce le versioni premium per entrambe le console, in linea con le nostre aspettative, e in generale riteniamo che vi sia una visione costruttiva continua per il settore dell'intrattenimento interattivo".

L'analista si aspetta che Sony e Microsoft vendano rispettivamente circa 1,5 milioni di console entro la fine dell'anno, anche se il dato non indica necessariamente lo stesso tipo di domanda. Sebastian infatti riporta circa 3.000 conferme sul preordine di PS5 vendute su eBay con un prezzo medio per unità di 700 dollari ed un premio medio del 57% rispetto al prezzo suggerito. Per quanto riguarda Xbox Series X e Series S i dati parlano di circa 1.000 preordini con un premio medio del 50%. Infine, la versione più venduta di PlayStation 5 e quella con lettore per una percentuale del 70%, mentre Xbox Series X surclassa la sorella minore con una quota del 95% degli ordini totali.

Insomma, la next-gen sembra essere partita con il piede giusto, almeno dal punto di vista delle vendite. Nei prossimi giorni vedremo finalmente in azione PlayStation 5 e Xbox Series X grazie alle prove della stampa specializzata.