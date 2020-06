PlayStation 5 e Xbox Series X forniranno prestazioni equivalenti secondo The Farm 51

Le specifiche tecniche di Xbox Series X e PlayStation 5 sono note da tempo. Tuttavia il dibattito dei fan e degli addetti ai lavori è ancora focalizzato sulla potenza delle nuove console e sui vantaggi di cui potremo godere nella prossima generazione.

I colleghi di Wccftech hanno intervistato Wojciech Pazdur, il creative director di The Farm 51 e autore di Chernobylite, interrogandolo appunto sulle differenze in termini di prestazioni che potremo vedere tra PlayStation 5 e Xbox Series X: "Non credo che i giocatori avvertiranno troppe differenze a causa degli hardware, così come succede nell'attuale generazione. Tutto sarà relativo alle competenze sull'utilizzo della tecnologia e ai motori usati dagli sviluppatori. Dirò di più, Uncharted 2 è stato fantastico su PS3, che era più debole di Xbox 360 e ora Uncharted 4 è ancora meglio su PS4, e non perché è più prestante di Xbox One. Sono sicuro che il corretto utilizzo degli SSD ci porterà ad alcuni rivoluzionari cambiamenti nelle tecnologie di sviluppo e nelle pipeline di produzione dei contenuti. Negli ultimi 10 anni non sono mai stato così entusiasta di come lo sia ora con Unreal Engine 5 e non vedo l'ora di capire cosa può fare questo bambino con tutte le nostre scansioni 3D in attesa di brillare sulla prossima generazione di hardware".

Insomma, l'entusiasmo degli sviluppatori di The Farm 51 è palpabile. In attesa di capire cosa ci riserveranno le nuove console, un progettista di PlayStation 5 ha spiegato il motivo delle dimensione della console di Sony.