PlayStation 5 e Xbox Series X: tutti i giochi di lancio e gli aggiornamenti

Mancano pochi giorni al lancio di Xbox Series X e PlayStation 5, è arrivato dunque il momento di ricapitolare tutti i giochi di lancio delle due nuove console Microsoft e Sony, con una chiara divisione per quanto riguarda i giochi digitali, i giochi retail e gli aggiornamenti/upgrade di titoli già esistenti.

Oltre ai giochi terze parti in comune (pensiamo a NBA 2K21, Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla) troviamo esclusive Sony su PS5 come Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls, mentre Microsoft risponde con l'esclusiva temporale next-gen di Yakuza Like A Dragon e con il debutto di Gears Tactics su console.

PS5 giochi fisici

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty Black Ops Cold War

Demon’s Souls

DiRT 5

Fortnite Ride bene chi ride ultimo

Godfall

Maneater

Watch Dogs Legion

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition

Mortal Kombat 11 Ultimate

Overcooked! All You Can Eat

Planet Coaster Console Edition

Sackboy A Big Adventure

PS5 giochi digitali e upgrade

Astro’s Playroom (preinstallato)

Borderlands 3

Bugsnax gratis su PlayStation Plus al lancio

Dead by Daylight

Devil May Cry 5 Special Edition

Fortnite

King Oddball

No Man’s Sky

Observer: System Redux

The Pathless

Poker Club

War Thunder

Warhammer Chaosbane Slayer Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Xbox Series X/S giochi retail

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty Black Ops Cold War

DiRT 5

The Falconeer

Fortnite Ride bene chi ride ultimo

Gears Tactics

Just Dance 2021

Maneater

Mortal Kombat 11

NBA 2K21

Planet Coaster Console Edition

Watch Dogs Legion

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza Like A Dragon

Xbox Series X: giochi digitali e upgrade

Borderlands 3

Bright Memory

Concept Destruction

Cuisine Royale

Dead by Daylight

Devil May Cry 5 Special Edition

Enlisted

Evergate

Fortnite

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo The Master Chief Collection

Manifold Garden

No Man’s Sky

Observer System Redux

Poker Club

Ori and the Will of the Wisps

Sea of Thieves

Tetris Effect Connected

The Touryst

Warhammer Chaosbane Slayer Edition

War Thunder

Su Everyeye.it trovate la lista di tutti i giochi di lancio per Xbox Series X, presto pubblicheremo un ricco approfondimento anche per quanto riguarda la lineup di PlayStation 5.