PlayStation 5 e Xbox Series X: nuove ipotesi sulla velocità degli SSD

Il sito TweakTown ha pubblicato una interessante analisi riguardo gli SSD montati di serie su PlayStation 5 e Xbox Series X, unità che potrebbero garantire una maggior velocità grazie alla tecnologia denominata Software-Defined Flash.

La tecnologia SDF viene utilizzata solitamente per le grandi strutture basate su Cloud per selezionare e gestire dati da archivi enormi in tempi rapidi, secondo la fonte una simile tecnologia potrebbe essere applicata in piccolo anche agli SSD di PlayStation 5 e Xbox Series X, di fatto triplicando la velocità di accesso ai dati rispetto ad un SSD standard.

Per quanto interessante si tratta al momento solo di una teoria, TweakTown fa presente come Microsoft e Sony non abbiano mai citato il termine Software-Defined Flash nelle loro comunicazioni ufficiali, tuttavia si Mark Cerny che Phil Spencer hanno confermato che gli SSD delle nuove console Next-Gen permetteranno un rapido accesso ai dati grazie ad accorgimenti che permetterà di azzerare virtualmente (o almeno ridurre fortemente) i tempi di caricamento.

Questa descrizione ben si sposerebbe con le caratteristiche della tecnologia Software-Defined Flash, già utilizzata come detto in contesti professionali e fino ad oggi mai applicata ad hardware casalinghi. Sia Microsoft che Sony stanno lavorando duramente per fare in modo che i tempi di caricamento siano solo un lontano ricordo, si tratta di uno dei fattori chiave delle console Next-Gen con l'obiettivo dichiarato di aumentare il senso di immersione nei giochi.

Secondo alcuni rumor recenti gli SSD NVME di PS5 e Xbox Series X saranno forniti in entrambi i casi da Samsung, tuttavia al momento non ci sono conferme dirette a riguardo.