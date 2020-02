PlayStation 5 e Xbox Series X presenti al Tokyo Game Show 2020, è ufficiale

Il Tokyo Game Show 2020 si terrà dal 24 al 27 settembre al Makuhari Messe di Chiba e quest'anno vedrà la presenza dei primi giochi per PlayStation 5 e Xbox Series X, come confermato dalla CESA (Computer Entertainment Supplier's Association), organizzatrice dell'evento.

Il focus di questa edizione sarà sui "giochi del futuro", dagli eSports alla tecnologia 5G, passando ovviamente per le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, queste ultime citate nel comunicato diffuso dall'organizzatore: "Il Tokyo Game Show 2020 riuscirà ad attirare attenzione da ogni parte del mondo grazie ai nuovi giochi per le console di prossima generazione."

Non ci sono altri dettagli ma è chiaro come l'evento autunnale sarà una vetrina importante per publisher e sviluppatori al lavoro sui giochi di prossima generazione, il TGS 2020 si tiene a pochi mesi di distanza dall'E3 di Los Angeles, si prospetta dunque un periodo piuttosto intenso proprio in vista dell'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Entrambe le piattaforme sono attese per la stagione natalizia 2020, presumibilmente tra ottobre e novembre, al momento non sono state annunciate date di lancio precise ma ne sapremo certamente di più a metà anno.