PlayStation 5 e Xbox Series X si trovano per il Black Friday e Natale in Italia?

A due anni dal lancio, trovare PlayStation 5 e Xbox Series X è ancora difficile, ma la situazione è destinata a migliorare in occasione del Black Friday e delle festività natalizie oppure no? Proviamo a fare chiarezza su eventuali restock.

Quanto costerà PS5 al Black Friday? Un taglio di prezzo non è sicuramente previsto in via ufficiale ed è difficile aspettarsi anche tagli di prezzo da parte di rivenditori e grandi catene, probabile invece la presenza di sconti su giochi, accessori e sull'abbonamento PlayStation Plus. Per quanto riguarda invece le nuove scorte, anche in questo caso è difficile ipotizzare corposi restock, con ogni probabilità GameStop continuerà ad effettuare drop settimanali e alcune unità saranno disponibili su Amazon, mentre fare ipotesi per quanto riguarda altri retailer è al momento molto difficile.

Lo stesso discorso può essere fatto per Xbox Series X, la console Microsoft riceve drop meno frequenti rispetto a PS5 ma è possibile che nuove scorte possano tornare disponibili su Amazon e Microsoft Store, seppur in quantità limitate. Il sentore generale è che i retailer faranno il possibile per avere in magazzino scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X così da non perdere vendite in un periodo particolarmente florido per gli acquisti come il Black Friday 2022 e la stagione natalizia.