PlayStation 5: anche XboxPope propone una splendida console a tema God of War

Dopo aver creato numerose versioni speciali di Xbox Series X, a grande richiesta da parte dei fan su Twitter l'artista XboxPope ha dato vita anche ad una versione di PlayStation 5 dedicata all'ultimo God of War.

Nella creazione di XboxPope troviamo una parte centrale sostanzialmente invariata rispetto a quanto proposto da Sony, sebbene i led che ne percorrono i bordi sono di colore rosso e non blu. Le scocche laterali, invece, sono di colore grigio e presentano lungo tutta la superficie esterna delle incisioni a forma delle rune presenti nell'ultima avventura di Kratos. Nella parte bassa della scocca possiamo anche vedere l'iconico simbolo della serie, l'omega, di colore rosso proprio e con lo stesso identico stile visto sulla copertina del gioco e il logo nell'angolo in basso a destra. Ad accompagnare la console non poteva certo mancare il DualSense abbinato, il quale vede una parte rossa ed una grigia che riprende quanto visto sulla scocca della console, con tanto di rune incise, i led rossi e l'omega che va da un'impugnatura all'altra.

Prima di lasciarvi alle immagini della console, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la bellissima PS5 dedicata a Ghost of Tsushima