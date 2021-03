PlayStation 5: uno youtuber ha creato un rivestimento in legno ispirato alla PS1!

Non vi piacciono la forma e i colori della PlayStation 5 e siete molto affezionati alla prima PlayStation? Nessun problema: potreste magari costruire un rivestimento in legno che ricalca la forma della console Sony originale, metterlo sopra la vostra PS5 e decorare così anche la vostra postazione di gioco.

L'idea proviene da Chris Salomone, youtuber specializzato nella lavorazione del legno e decorazioni casalinghe. Nel video il ragazzo mostra tutti i passaggi ed ogni materiale utilizzato per la costruzione del rivestimento in legno: a colpire è soprattutto la cura maniacale riposta in ogni dettaglio, con la PS1 in legno che si presenta fedelissima all'originale, mostrando anche i particolari relativi agli slot d'ingresso dei controlli e delle Memory Card. Tutti i passaggi sono attentamente documentati in un video di circa 13 minuti, dove viene mostrato passo dopo passo la costruzione di questo intrigante (ed enorme) guscio per la PS5. Un lavoro lungo ed impegnativo, che ha richiesto l'utilizzo di diversi strumenti professionali per essere portato a termine, ma il risultato finale riesce a regalare enormi soddisfazioni.

Vi piacerebbe avere un simile rivestimento in legno per la vostra PS5? Restando in ambito giochi, nelle prossime settimane Horizon Zero Dawn e altri 9 giochi saranno disponibili gratis su PS4 tramite il servizio Play at Home, con la possibilità di poterli giocare in retrocompatibilità su PS5. Sempre a proposito della console next-gen, ricordiamo che purtroppo PlayStation 5 non legge i giochi di PS3 e PS2, con la retrocompatibilità fisica limitati ai soli giochi PS4.