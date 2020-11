PlayStation 5: Yujin Morisawa racconta i segreti dietro al design della console

L'ultimo numero di Weekly Famitsu offre un'interessante intervista a Yujin Morisawa, Senior Art Director di Sony Entertainment Interactive nonché ideatore del design della nuova PlayStation 5, che ha svelato alcuni dettagli sullo sviluppo della console.

Morisawa ha subito specificato che i designer che lavorano alla progettazione di prodotti di massa devono stare molto attenti ai costi di produzione. Sebbene i pannelli di PlayStation 5 possano sembrare dispendiosi e meramente estetici, nascondono invece una funzione indispensabile: questi infatti aiutano a sostenere la struttura della console e la loro rimozione permette una rapida pulizia delle componenti interne. L'esterno di PS5 è inoltre funzionale al sistema di raffreddamento e all'efficienza generale della macchina targata Sony.

Il designer ha poi raccontato di aver progettato l'intero design senza potersi confrontare direttamente con gli ingegneri. Nel momento in cui i due reparti si sono incontrati hanno però subito notato con gioia come tutte le parti fossero perfettamente combinate. L'obbiettivo principale di Morisawa era infatti quello di disegnare una console efficiente dal punto di vista della dissipazione di calore e della rumorosità.

Allo stesso modo, il progettista ha pensato al DualSense in perfetta continuità con PlayStation 5, con l'intenzione di creare due oggetti che appartenessero allo stesso insieme di idee. In fondo alla news potete vedere uno dei primi schizzi di PlayStation 5. In attesa del lancio previsto per il 19 novembre, potete trovare la recensione di PlayStation 5 sulle nostre pagine.