PS6 ancora lontanissima: non se ne parla prima del 2028, per Tom Henderson

Oltre ad aver rivelato che PS5 Pro esiste ed arriverà nel 2024, attraverso il suo ultimo intervento sul suo portale Insider Gaming il noto insider Tom Henderson fornisce anticipazioni anche sul futuro hardware di casa Sony, PlayStation 6, che sarebbe ancora parecchio lontano dal diventare realtà.

Stando a quanto scoperto da Henderson, sembra infatti che PS6 non arriverà prima del 2028, con il colosso nipponico che vorrebbe dare a PS5 un ciclo vitale in linea con quello delle PlayStation più recenti ed almeno sui sette anni. Ciò andrebbe dunque in controtendenza rispetto a tutti i rumor fin qui arrivati in merito alla prossima console Sony, con PS6 che sarebbe dovuta uscire entro il 2027. Chiaramente per adesso si resta nell'ambito delle ipotesi, ma considerati i piani di Sony rivelati dal noto insider con la sua attuale piattaforma, che potrebbe ricevere presto una versione Pro, appare decisamente verosimile che di PS6 non ne sentiremo parlare in maniera concreta ancora per parecchi anni.



Nel suo ultimo report, Henderson fa inoltre riferimento al probabile arrivo in tempi brevi di un nuovo evento PlayStation di ampia portata: in quest'occasione non solo dovrebbe esserci spazio per mostrare in azione i prossimi giochi di punta come Marvel's Spider-Man 2, ma anche per parlare del "nuovo hardware in arrivo entro la fine del 2023", presumibilmente la più volte vociferata PS5 con lettore ottico removibile. A questo punto non resta che scoprire quali grossi piani ha in serbo Sony per il suo futuro videoludico, sia lato hardware che software.