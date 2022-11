PlayStation 6 non arriverà prima del 2027: conferma indiretta di Sony all'antitrust UK

PlayStation 5 ha da poco compiuto due anni dal debutto sul mercato, e sembra che davanti a sé abbia un ciclo vitale ancora piuttosto lungo ed in linea con quanto visto con i suoi predecessori. A rivelarlo è Sony stessa in un documento inviato al CMA, l'antitrust inglese, relativo all'affare Microsoft-Activision.

A pagina 8 del corposo file, il colosso nipponico lascia intendere che la futura PlayStation 6 non vedrà la luce prima del 2027, dunque l'attuale PS5 dovrebbe avere un ciclo vitale di minimo sette anni. Sony cita questi piani parlando delle offerte arrivate da Microsoft per continuare a pubblicare Call of Duty ed altri giochi Activision sulle sue piattaforme.

Il colosso di Redmond si sarebbe "offerto di continuare a pubblicare i giochi Activision su PlayStation solo fino al 2027", dice Sony aggiungendo che "nel momento in cui SIE lancerà sul mercato la prossima generazione di console PlayStation (che dovrebbe avvenire attorno al XXXX), avrà perso l'accesso a Call of Duty e ad altri giochi Activision, rendendola estremamente vulnerabile agli occhi dei consumatori e di conseguenza indebolendo la sua competitività".

Diverse parti del documento inviato al CMA sono oscurate, compreso il periodo in cui PS6 dovrebbe effettivamente vedere la luce sul mercato. Il 2027 è in riferimento all'offerta che Microsoft avrebbe proposto a Sony (sebbene il New York Times in un suo report abbia parlato di un ulteriore accordo che vedrebbe COD su PlayStation per altri 10 anni), dunque è lecito credere che la prossima PlayStation non verrà distribuita prima di quell'anno. Ed al tempo stesso non è nemmeno da escludere che possa arrivare anche dopo il 2027.

Sempre all'interno dello stesso documento, Sony ha anche rivelato quanti sono gli abbonati ad Xbox Game Pass, manifestando ulteriormente le sue preoccupazioni su Call of Duty in futuro possibile esclusiva del servizio Microsoft.