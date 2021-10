PlayStation 6: quando uscirà il successore di PS5?

Non è ancora passato un anno dall’uscita sul mercato di PS5, ma già in molti si domandano cosa sarà e quando arriverà PlayStation 6. Il ciclo generazionale della nuova ammiraglia Sony sarà lo stesso di PS4, oppure l’ultima piattaforma del colosso giapponese avrà vita più lunga?

Ovviamente non abbiamo notizie ufficiali sul futuro di PlayStation, ma è possibile riflettere su questi primi mesi di PS5 partendo dall’impatto che la pandemia ha avuto sull’industria videoludica ed in particolare proprio sul mercato hardware, in crisi a causa della forte carenza di semiconduttori che ha rallentato la produzione di ogni sistema di gioco next-gen. Costretta a limitare le sue scorte pur segnando importanti traguardi di vendite, Sony ha quindi dovuto rinunciare ad una diffusione più ampia della sua ultima piattaforma.



In quest'ottica è ragionevole pensare ad una possibile estensione già programmata del ciclo vitale di PlayStation 5, oltre quindi i canonici 7 anni di vita che hanno rappresentato le generazioni di console precedenti e che vedrebbero una fine programmata nel 2027/2028. La possibilità di una dilatazione temporale è rafforzata dal rallentamento nei lavori di diversi studi di sviluppo, costretti a dover proseguire con la realizzazione di produzioni cross-gen condizionando in negativo il periodo di transizione da PS4.

Questo non significa che l’azienda giapponese non stia già pensando al futuro: sappiamo che Sony sta assumendo personale per le nuove PlayStation, ricercando in particolare designer ed ingegneri indirizzati ad un settore di ricerca tecnologico nell'ambito hardware. Una notizia che, per quanto prevedibile, conferma un primo, iniziale passo verso il post PS5. A questo riguardo va segnalata la registrazione dei marchi da PS6 fino a PS10 in Giappone che, oltre ad avere un valore commerciale di controllo delle sigle, indica come la strada di Sony in ambito gaming sia tracciata con fermezza nel mercato console.