PlayStation: 60 milioni di giochi scaricati con Play At Home, l'offerta tornerà nel 2022?

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di GamesIndustry, Jim Ryan ha parlato della popolare iniziativa PlayStation chiamata Play At Home, la quale nel corso della prima metà del 2021 (e nello stesso periodo dell'anno precedente) ha permesso a tutti i giocatori di scaricare gratuitamente una corposa quantità di giochi.

Ecco di seguito le parole di Jim Ryan:

"Eravamo dispiaciuti che tutti stessero soffrendo a causa della prima quarantena nel 2020, quindi abbiamo pensato che una simile iniziativa potesse far piacere. Abbiamo avuto l'opportunità di farlo e siamo stati soddisfatti dalla reazione dei giocatori. Poi è arrivato il periodo natalizio e il nuovo lockdown. Abbiamo così deciso di ripetere il tutto. E così abbiamo riproposto dei giochi gratis, ma questa volta sono stati distribuiti in un periodo di tempo più lungo e più di 60 milioni di giochi sono stati riscattati grazie all'iniziativa."

Durante l'intervista, il CEO di PlayStation ha anche confermato che Play At Home potrebbe tornare il prossimo anno e non è da escludere che Sony sia intenzionata a fare le cose in grande. Vi ricordiamo infatti che qualche mese fa è stato regalato a tutti gli utenti Horizon Zero Dawn Complete Edition, il quale è stato riscattabile per circa un mese da qualsiasi giocatore senza alcun tipo di limitazione.

Sempre nella stessa intervista, JimRyan ha affermato che PS5 ha la miglior lineup di giochi nella storia di Sony.