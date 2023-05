PlayStation Access è il controller accessibile di Sony, foto e dettagli

Project Leonardo diventa PlayStation Access: è questo il nome del nuovo controller Sony pensato per rendere i giochi accessibili ad un pubblico ancora più vasto. Sony ribadisce il suo impegno nel promuovere l'accessibilità nei videogiochi e PlayStation Access è un nuovo importante passo verso questa direzione.

Realizzato in collaborazione con esperti in accessibilità, questo controller è altamente personalizzabile per quanto riguarda tasti, cappucci e leve, tutti i pulsanti sono intercambiabili e i giocatori possono creare il proprio layout personalizzato in base alle proprie esigenze.

Ogni controller PlayStation Access include un set di levette e tasti di varie forme e dimensioni, inoltre sono presenti le porte AUX 3.5mm in questo modo i giocatori potranno espander l'esperienza collegando interruttori o altri tasti esterni. PlayStation Access non è compatibile con PC ma solo con PS5, secondo le informazioni diffuse da Sony.

PlayStation Access viene fornito con un software che permette di configurare facilmente ogni pulsante del controller nei giochi, nelle applicazioni e nel menu HOME di PlayStation 5. Al momento il controller è ancora privo di una data di uscita o di un prezzo, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti, Sony ha pubblicato un nuovo video che mostra il controller in azione e ribadisce l'intenzione di continuare a lavorare sull'accessibilità dei propri prodotti.