PlayStation Access: il nuovo controller PS5 è disponibile da oggi

Seguendo le orme di Microsoft con il suo controller accessibile, anche Sony ha realizzato una periferica pensata appositamente per i videogiocatori con disabilità, ossia il PlayStation Access. L'attesa per il dispositivo è ufficialmente giunta al termine e, da oggi, è possibile acquistarlo in tutti i negozi.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, PlayStation Access è un controller dalla forma peculiare che permette ai giocatori di modificarlo con un'ampia gamma di accessori, così che possa adattarsi alle esigenze di qualsiasi videogiocatore affetto da disabilità. Si tratta quindi di uno strumento che migliorerà in maniera sensibile l'esperienza con PlayStation 5 di moltissimi utenti, garantendo loro la possibilità di godersi i titoli nel migliore dei modi. All'interno della confezione è incluso un kit che comprende 19 cappucci tasti intercambiabili e 3 cappucci levette di varie forme e design, così che si possano modificare le varie sezioni della periferica dalla forma circolare.

Come si può leggere sul blog ufficiale PlayStation, persino la confezione è stata pensata per gli utenti con disabilità, dal momento che può essere aperta con una sola mano.

Vi ricordiamo che il prezzo di PlayStation Access è di 89,99 euro ed è possibile acquistarlo da oggi, 6 dicembre 2023.