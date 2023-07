PlayStation Access: nuove immagini e info per il controller accessibile di Sony

Conosciuto originariamente come Project Leonardo, PlayStation Access si (ri)presenta al grande pubblico e lo fa con una scheda sul sito ufficiale di PlayStation che fornisce tante informazioni e immagini esaustive sul controller accessibile di Sony.

La pagina ufficiale di PlayStation.com dedicata al nuovo arrivato nella famiglia di dispositivi Sony descrive l'Access come "un kit controller per PlayStation 5 estremamente personalizzabile e progettato per rendere il gioco ancora più accessibile". Oltre alle foto dei singoli componenti modulari del controller e alle immagini dell'interfaccia, la scheda di PlayStation Access entra nel merito delle funzionalità del controller per descriverne le caratteristiche e, con esse, le possibilità offerte ai videogiocatori con disabilità.

La qualità più importante del controller Access è ovviamente rappresentata dall'ampia gamma di personalizzazioni e configurazioni da utilizzare per aiutare gli utenti con disabilità a giocare più comodamente e più a lungo.

Sony entra quindi nel merito dei singoli componenti del controller PlayStation Access per descrivere i tasti e cappucci levetta intercambiabili, la lunghezza regolabile per le levette di controllo, l'orientamento a 360 gradi dei pulsanti per garantirne la massima comodità e la più elevata superficie di controllo, la possibilità di utilizzare fino a due Access come un singolo controller virtuale e tanto altro.

Il nuovo dispositivo accessibile del team PlayStation, inoltre, può essere utilizzato insieme ad altri tasti addizionali, grilletti speciali e altri accessori compatibili grazie alle quattro porte di espansione da 3,5mm. Non mancano poi l'opzione per configurare fino a 30 profili dalle impostazioni di PlayStation 5, con la memorizzazione di tre profili sul controller Access e la possibilità di passare rapidamente da un profilo all'altro mediante un apposito tasto. Al momento il controller è ancora privo di una data di uscita o di un prezzo.