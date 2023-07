PlayStation Access: Sony svela la data di lancio e il prezzo del controller accessibile

Dalle pagine del PS Blog, Sony Interactive Entertainment annuncia ufficialmente la data di commercializzazione e il prezzo di PlayStation Access, il nuovo controller accessibile per PlayStation 5.

Frutto di cinque anni di ricerca e sviluppo, PlayStation Access (conosciuto originariamente con il nome in codice di Project Leonardo) nasce per offrire ai giocatori con disabilità la possibilità di 'condividere il piacere di giocare', grazie a un controller versatile e altamente personalizzabile che promette di migliorare l'esperienza degli utenti per consentirgli di giocare più comodamente e più a lungo.

Il nuovo controller che entrerà presto nella famiglia PlayStationa darà accesso a un'ampia gamma di configurazioni e vanterà un design speciale per ciascun tasto, analogico e input, oltre a proporre dei cappucci levetta intercambiabili e con lunghezza regolabile, l'orientamento a 360 gradi dei pulsanti per garantirne la massima superficie di controllo e la possibilità di utilizzare fino a due Access come un singolo controller virtuale.



Il nuovo controller accessibile del team PlayStation può essere inoltre utilizzato insieme ad altri tasti addizionali, grilletti speciali e accessori compatibili grazie alle quattro porte di espansione da 3,5mm, oltre alla possibilità di configurare fino a 30 profili dalle impostazioni di PlayStation 5. PlayStation Access sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 6 dicembre 2023 al prezzo consigliato di 89,99 euro. L'apertura dei preordini è prevista per il 21 luglio.