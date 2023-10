PlayStation Access in video: svelato il kit gaming adattivo Logitech G

Dopo aver annunciato il nuovo modello di PlayStation 5 con design modulare, Sony Interactive Entertainment mostra in video il design di PlayStation Access e presenta ufficialmente il kit gaming adattivo Logitech G.

Nel riaffacciarsi sulle pagine del PS Blog, Hideaki Nishino (Senior Vice President della Platform Experience di SIE) ripercorre le tappe fondamentali del lungo percorso di sviluppo intrapreso dal colosso tecnologico giapponese per progettare PlayStation Access.

Ad accompagnare il nuovo approfondimento di Nishino su PS Blog troviamo un interessante video che illustra gli aspetti più dirimenti del design e delle funzionalità del controller accessibile di PlayStation 5. Il nuovo dispositivo che entrerà presto nella famiglia PlayStation proporrà numerose configurazioni e vanterà un design riprogettato per ciascun tasto, analogico e input, oltre a comprendere tante funzionalità come l'orientamento a 360 gradi del pulsanti, un'ampia superficie di controllo per i tasti e la possibilità di utilizzare due Access come un singolo controller.

A tal proposito, SIE è lieta di presentare al pubblico Logitech G, un kit gaming adattivo sviluppato in collaborazione con Sony eche propone un'ampia gamma di tasti e grilletti aggiuntivi resistenti e ad alte prestazioni in un set completo di controlli, ciascuno dei quali può essere scambiato, assegnato ed etichettato in base alle proprie necessità.

PlayStation Access è atteso al lancio per il 6 dicembre al prezzo consigliato di 89,99 euro, mentre il kit gaming adattivo Logitech G potrà essere acquistato globalmente su LogitechG.com e in alcuni negozi al dettaglio a partire da dicembre al prezzo consigliato di 79,99 euro.