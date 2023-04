PlayStation e gli accordi di esclusività: il Senato americano vuole i documenti

Continuano a farsi strada numerose notizie che coinvolgono in prima battuta Activision-Microsoft e la concorrenza, come nel caso di Sony e l'attacco del Senatore per il 'dominio del mercato console' da parte della compagnia giapponese. Infatti, il brand PlayStation continua ad essere sotto il mirino dell'organo politico americano.

Procedono dunque le analisi governative per dare il via libera alla conclusione del matrimonio tra Activision e Microsoft. Tra le tante informazioni emerse negli scorsi mesi, una su tutte ha capitalizzato una buona parte dell'attenzione del pubblico e degli enti internazionali: Microsoft ha mosso delle importanti accuse sugli accordi di esclusività di Sony. La notizia risale al dicembre 2022, eppure sembrerebbero esservi novità a tal proposito.

Il Senatore Kevin Cramer ha inviato una lettera all'amministratore delegato di Sony, esprimendo le sue perplessità circa quanto accaduto nell'ultimo periodo al fine di proteggere la propria posizione nel mercato. Alla luce di tali preoccupazioni, il Senatore americano ha richiesto che gli siano forniti tutti gli accordi esclusivi per la distribuzione dei giochi sull'ecosistema PlayStation. Si allude, in altre parole, a tutti i contratti a cui la stessa Microsoft ha fatto riferimento nei mesi passati, citando il curioso caso di Final Fantasy VII, Bloodborne e molti altri.

Kevin Cramer ha richiesto le versioni non revisionate dei suddetti documenti, insieme a quelli relativi ad alcune manovre commerciali (vedasi l'acquisizione di Bungie degli ultimi tempi) ad opera della stessa Sony. Si tratta di una scelta molto importante quella operata dal Senatore americano, la quale potrebbe costituire un decisivo punto vi svolta decisivo in occasione dell'accettazione definitiva, da parte degli enti internazionali, del sodalizio tra Microsoft e Activision-Blizzard.