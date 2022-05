PlayStation: l'acquisizione di Bungie verrà completata entro fine anno?

Sony Corporation si aspetta di poter concludere l'acquisizione di Bungie nel giro di pochi mesi, indicativamente entro la fine dell'anno, almeno secondo le stime interne dei manager e della amministratori finanziari del colosso giapponese.

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti, Sony ha annunciato di prevedere una perdita di 41 miliardi di yen nei risultati operativi dell'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2023, una perdita dovuta proprio all'acquisizione di Bungie per 3.6 miliardi di dollari, al momento la manovra di acquisto non è ancora conclusa ma come detto Sony si aspetta di poter finalizzare l'accordo durante l'ultimo trimestre dell'anno, ovvero nel periodo che va dal primo ottobre al 31 dicembre 2022.

La Federal Trade Commission sta indagando su Sony e secondo un report in realtà l'acquisizione potrebbe slittare di circa sei mesi, l'azienda giapponese però è fiduciosa di poter riuscire a completare la pratica entro fine anno o al più tardi nei primissimi mesi del 2023.

Una volta che Bungie sarà sotto l'ala di Sony, la compagnia con sede a Seattle potrà continuare ad operare come azienda indipendente, potendo però contare sull'esperienza e sulle risorse economiche e tecnologiche di Sony Corporation, con l'obiettivo di espandersi anche in altri settori come quello del cinema e delle serie televisive per il piccolo schermo.