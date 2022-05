PlayStation: da Aggro a Zoning, ecco il glossario Sony dei termini videoludici

Vi siete mai chiesti cosa significhi il termine Ganking o cosa sia una Fetch-quest? Sappiate allora che siete nel posto giusto, poiché Sony ha appena aggiornato il suo sito ufficiale PlayStation con un lungo elenco di vocaboli appartenenti all'ambito dei videogiochi con una lunga ed esaustiva descrizione.

Il glossario contiene un lunghissimo elenco di vocaboli ed è perfetto per chiunque voglia approfondire le proprie consocenze sui termini più usati dai videogiocatori come bug, farming, hit-box e chi più ne ha più ne metta. Nel caso in cui foste interessati a scoprire il significato di queste terminologie, potete semplicemente visitare il sito ufficiale PlayStation e scorrere tra le varie lettere per apprendere tutti i dettagli su ciascuna voce.

Purtroppo la versione italiana del portale non ha ancora accolto la pagina dedicata all'iniziativa e non sappiamo se nei prossimi giorni verrà pubblicata anche una versione in italiano del glossario. In ogni caso potete dare già un'occhiata alla sua edizione in inglese, le cui descrizioni sono di facile comprensione e non richiedono una conoscenza approfondita della lingua.

Prima che andiate a leggere il significato di qualche parola, vi ricordiamo che proprio oggi sono stati svelati i giochi che arriveranno nel catalogo del nuovo PlayStation Plus al day one.