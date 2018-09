PlayStation All-Stars Battle Royale, Twisted Metal, Warhawk: i server chiudono a ottobre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che dal 25 ottobre verranno chiusi i server online di tre giochi per PlayStation 3: stiamo parlando di PlayStation All-Stars Battle Royale, Twisted Metal e Warhawk.

Come riportato sulle pagine del PlayStation Store dedicate ai tre giochi, i server di PlayStation All-Stars Battle Royale, Twisted Metal, Warhawk verranno chiusi a partire dalle 21:00 del 25 ottobre. Da quel momento in poi, tutte le funzionalità di rete dei tre titoli non saranno più disponibili, a partire dal multiplayer online e dalle classifiche.

Per il resto, PlayStation All-Stars Battle Royale e Twisted Metal continueranno a supportare il multiplayer in locale e la modalità Campagna single player, permettendo di giocare anche offline. Non possiamo fare un discorso analogo per Warhawk, la cui offerta era incentrata sul multiplayer online, e che dal 25 ottobre vedrà la maggior parte delle sue feature diventare inutilizzabili.

Siete dispiaciuti per la chiusura dei server di questi tre titoli?