PlayStation alla Milan Games Week 2018: presenti Days Gone e Dreams

Sony Interactive Entertainment sarà presente alla Milan Games Week 2018 con uno stand PlayStation, permettendo ai visitatori della fiera milanese di provare in anteprima diversi titoli come Days Gone e Dreams.

Lo stand PlayStation metterà a disposizione 16 postazioni VR e oltre 140 postazioni per giocare. Parlando dei giochi di prime parti, saranno presenti Marvel's Spider-Man, Days Gone e Dreams.

Dopo le One Day Cup online e le ultime qualificazioni dal vivo, arriva alla Milan Games Week 2018 l'ultima occasione per accedere alla Finalissima del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz.

Il Last Chance Qualifier avrà luogo dal 5 al 6 ottobre presso l'ESL Arena di Milan Games Week. I primi due classificati avranno accesso diretto all'evento finale, in programma per il 7 ottobre.

Per quanto riguarda i titoli PlayStation VR, i giocatori potranno provare il nuovo Astro Bot Rescue Mission, Déraciné e Blood & Truth, pssando per CoolPaintr VR, Resident Evil 7 e Ace Combat 7.

Saranno inoltre disponibili altri titoli come:

FIFA 19

LEGO DC Super-Villains

Kingdom Hearts 3

NBA 2K19

Hitman 2

Resident Evil 2

Presso lo stand ci sarà inoltre un'area cinema dove sarà possibile fruire di contenuti video dedicati al mondo PlayStation, aperta a tutti i visitatori della fiera milanese. Ricordiamo che l'appuntamento con la Milan Games Week 2018 è fissato dal 5 al 7 ottobre.