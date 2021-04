PlayStation 1: in che anno è uscita la prima console Sony?

Il marchio PlayStation è uno dei massimi sinonimi del mondo dei videogiochi. Le console prodotte da Sony hanno scritto pagine di storia dell'intrattenimento e continueranno a farlo nei prossimi anni con la nuova arrivata PlayStation 5. Ma vi ricordate quando è uscito il primissimo modello?

Per scoprirlo bisogna tornare molto indietro nel tempo. Era infatti il 3 dicembre del 1994, ben 27 anni fa, quando Sony lanciò sul mercato giapponese l'originale PlayStation, spesso abbreviata in PS o PS1 e nota anche con il nome in codice di PSX. I mancati accordi con Nintendo poco tempo prima per la creazione di un sistema che supportasse la lettura dei CD-Rom spinse Ken Kutaragi, noto come il "Padre di PlayStation", a portare avanti il progetto autonomamente, concretizzatosi infine alla fine del 1994, sconvolgendo per sempre il futuro dei videogiochi.

Stati Uniti ed Europa dovranno aspettare ancora un po' prima di vedere i loro negozi inondati dalla "scatoletta grigia", precisamente fino a settembre del 1995, il 9 per gli americani e il 29 per gli europei. Tra i titoli di lancio dell'epoca possiamo trovare grandi classici come Rayman, Ridge Racer e Battle Arena Toshinden. Gli europei furono ancora più fortunati rispetto agli amici giapponesi ed americani, dato che il debutto della PS1 fu accompagnato da WipeOut, l'atteso racing game futuristico di Psygnosis che sarebbe arrivato solo mesi dopo sugli altri mercati. Questo è stato soltanto l'inizio di un fenomeno rivoluzionario capace di vendere oltre 102 milioni di unità. Nel 2000, a un passo da debutto della PlayStation 2, Sony ha distribuito anche la PSOne, modello più piccolo del 50% rispetto alla versione originale e venduta a un prezzo economico, capace di ottenere enorme successo nonostante la gloriosa era della macchina Sony era pronta a cedere il passo al futuro dei videogiochi.

Da allora il marchio ne ha fatta di strada, con la PS5 divenuta negli USA la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi. Se volete ulteriormente approfondire, riscoprite con noi l'hardware e la storia della prima PlayStation.