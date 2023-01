PlayStation annuncia Project Leonardo: il controller accessibile per abbattere le barriere

Al CES 2023, Sony ha annunciato Project Leonardo, un controller per PlayStation 5 pensato per aiutare tutti i giocatori con difficoltà fisiche e motorie, in maniera simile al controller adattivo di Microsoft per Xbox. Un dispositivo pensato per abbattere le barriere e rendere i videogiochi sempre più inclusivi e accessibili a tutti.

Project Leonardo può essere utilizzato come sistema di controllo singolo o connesso ad un DualSense o un secondo controller Leonardo, fino ad un massimo di tre dispositivi possono essere collegati tra loro così da formare una soluzione di controllo ottimale in base alle propri esigenze.

Negli ultimi anni, Sony ha lavorato duramente per ridurre le barriere, giochi come God of War Ragnarok e The Last of Us Parte 1 presentano tantissime opzioni per l'accessibilità e Project Leonardo rappresenta un ulteriore step di questo progetto.

Project Leonardo è stato progettato in collaborazione con esperti di accessibilità organizzazioni come AbleGamers, il dispositivo è stato pensato per chi ha difficoltà a tenere in mano il DualSense per molto tempo oppure per chi riscontra difficoltà nel premere i tasti, vuoi per la loro dimensione o per la loro posizione. Leonardo può essere interamente personalizzato in base alle proprie necessità grazie ad un kit di pulsanti e leve di varie dimensioni e forme.



Al momento il prezzo e la data di lancio del controller Project Leonardo non sono ancora stati resi noti, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito.