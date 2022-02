PlayStation annuncia tre nuovi show della serie Play! Play! Play!

Play! Play! Play! è un formato di Sony Interactive Entertainment Japan Asia pensato per aggiornare il pubblico sulle novità in arrivo su PS4 e PS5, in maniera simile quanto accade con gli State of Play. Oggi SIE ha annunciato tre nuovi appuntamenti speciali in programma a febbraio e marzo.

Il primo evento in programma il 19 febbraio è dedicato a Babylon's Fall e vedrà la presenza di Kenji Saito (direttore di PlatinumGames), Isao Negishi e Hatsune Matsushima, inoltre interverranno vari creator come Johnny’s Gaming Room, Hira, chachacha e M.S.S Project Channel.

Il 26 febbraio sarà invece la volta di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e Horizon Forbidden West, in questo caso il cast include nomi come Masashi Fujiwara (Square Enix), Daisuke Inoue (Square Enix), Fumihiko Yasuda (Team Ninja) ed i creator Otsuichi Game Haishin Team (2BRO.) e Hatsune Matsushima, oltre a Johnny’s Gaming Room, Otsuichi Tube e Moe Iori.

Il 19 marzo infine andrà in onda il terzo evento Play! Play! Play! dedicato a Ghostwire Tokyo e Gran Turismo 7 con la presenza di Kenji Kimura e Hatsune Matsushima, Johnny’s Gaming Room, Misumi no Harawata e Takashi no Heya. Le trasmissioni, lo ricordiamo, sono pensate per il pubblico giapponese, si tratta quindi di showcase molto diversi rispetto agli standard europei, difficile aspettarsi novità di rilievo ma solamente gameplay e curiosità.