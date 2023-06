PlayStation: annunciata la partnership con la star di Stranger Things, Finn Wolfhard

Dopo aver già accolto LeBron James e Romelu Lukaku come testimonial PS5, Sony stringe una nuova partnership per l'iniziativa PlayStation Playmakers. La star, questa volta, risponde al nome di Finn Wolfhard, attore che conoscerete molto bene se siete fan di Stranger Things.

In un breve video, che potete visionare in calce alla notizia, Wolfhard ha chiesto ai fan di drizzare le antenne in attesa di scoprire le "cose fantastiche" a cui sta lavorando con PlayStation. Wolfhard ha rivelato che il primo gioco a cui abbia mai giocato è stato Final Fantasy X su PS2, e da allora "non è più stato in grado di smettere di giocare".

Annunciata a febbraio, PlayStation Playmakers è un'iniziativa di marketing che vede Sony accogliere creatori, atleti, attori e artisti famosi con cui collaborare a "cose eccitanti per i giocatori". La famiglia di PlayStation Playmakers comprende attualmente la calciatrice francese Lisa Zimouche, LeBron James, la creatrice di contenuti Samara Redway, la cantante giapponese Rina Sawayama e altri ancora. La partnership con LeBron James, in particolare, ha visto l'uscita dell'edizione limitata del DualSense di PS5 e di una speciale cover per la console.

"Playmakers è una rete dinamica di talenti che continuerà ad evolversi e crescere; fanno parte del nostro viaggio per ispirare i fan dei giochi e dimostrare il potere del gaming", ha dichiarato a febbraio Eric Lempel, dirigente del marketing di SIE. Alla domanda sul perché Sony abbia scelto di lanciare il programma quest'anno, Lempel ha affermato che era il momento giusto poiché PS5 è diventata più ampiamente disponibile in tutto il mondo, ed ha raggiunto quota 38.4 milioni di unità vendute secondo l'ultimo report di Sony.