PlayStation, grande nuovo annuncio in arrivo? Spunta un indizio sibillino

A ventiquattr'ore di distanza dall'annuncio ufficiale di un ampio numero di novità legate a PlayStation Plus, non si arrestano i rumor che vorrebbero Sony pronta ad ulteriori annunci.

Nel corso degli ultimi giorni, più fonti hanno infatti predetto un totale di tre comunicazioni da parte del colosso giapponese, con una di queste che - almeno apparentemente - dovrebbe coinvolgere sia Sony sia FromSoftware, team di sviluppo di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice ed Elden Ring.

In questo clima di fermento, si è andata ad incastrare una dichiarazione decisamente sibillina, condivisa da uno sviluppatore indipendente parte di Bithell Games. Tra gli autori di The Solitaire Conspiracy, North Star Rising, John Wick Hex, Thomas Was Alone, Volume e The Circular Series, quest'ultimo ha infatti condiviso lo strano Tweet che trovate in calce a questa news. Con il breve messaggio, Mike suggerisce ai team indipendenti di rimandare di qualche tempo gli eventuali annunci in programma per le prossime ore. Lo sviluppatore non ha offerto ulteriori informazioni in merito, né ha espressamente nominato Sony o i team PlayStation, ma la community del social network ha fatto in fretta a tirare le somme, ipotizzando un collegamento tra il cinguettio e i rumor in circolo nel settore.



Che davvero stia bollendo in pentola qualcosa di grosso in quel di Sony? Per saperlo, non resta altro da fare che attendere!