PlayStation App: la nuova Beta permette di condividere screenshot e clip di PS5

Sony sta compiendo degli sforzi volti al miglioramento dell'intero ecosistema PlayStation, non solo di PS5. La compagnia nipponica ha appena annunciato di aver dato il via ad una fase Beta limitata che permetterà agli utenti di testare una nuova funzionalità della PlayStation App.

Disponibile per il momento in fase Beta esclusivamente per i giocatori residenti in Giappone e in Canada, il nuovo aggiornamento della PlayStation App per Android e iOS consente ai giocatori PS5 di condividere gli screenshot e le clip video che hanno catturato direttamente attraverso l'app. Il roll out è già cominciato nei due paesi sopra menzionati e non richiede il download di una versione aggiuntiva dell'app: gli utenti iOS possono dare il via all'aggiornamento semplicemente recandosi su App Store, mentre su Android il roll out sui differenti dispositivi potrebbe impiegare anche un'intera settimana. Prossimamente, dopo che sarà stata testata a dovere, la funzionalità arriverà anche negli altri paesi del mondo.

Abilitando questa funzione, PS5 comincerà ad effettuare l'upload automatico sul cloud delle catture (video inferiori a 3 minuti non-4K e immagini scattate tramite il Create Menu o il pulsante Create). Dopodiché, saranno disponibili nella PlayStation App per un totale di 14 giorni: potranno essere condivise via PlayStation Network con gli amici, salvate nel rullino del cellulare o postate sui social network.

Per quanto riguarda la console vera e propria, ricordiamo che di recente su PS5 è tornata la sezione Nuovi Giochi su PlayStation Store (oltre al bug dell'installazione dei giochi PS4).