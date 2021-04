PlayStation App sfonda il muro dei 100 milioni di download su Android

La PlayStation App, ridisegnata lo scorso autunno in occasione del lancio di PlayStation 5, ha recentemente superato il tetto dei 100 milioni di download dal Google Play Store, si tratta di una delle tre applicazioni ad aver tagliato questo traguardo dall'esistenza del marketplace di Big G.

L'applicazione ufficiale PlayStation condivide questo traguardo con MyAT&T e Moto Photo Editor, la prima è l'app dedicata ai clienti del gestore AT&T (uno dei più famosi negli Stati Uniti) mentre la seconda è un editor di immagini per gli smartphone Motorola, l'app non viene più aggiornata però dal 2018. Da notare come il numero sia riferito alle sole installazioni della PlayStation App su Android, gli utenti iOS non sono conteggiati nei 100 milioni di download.

Lo scorso autunno Sony ha rilanciato la PlayStation App con un nuovo design e aggiungendo nuove funzionalità all'applicazione così da renderla pienamente compatibile anche con PlayStation 5, all'epoca in rampa di lancio in tutto il mondo. Su Everyeye.it trovate una guida per collegare la PlayStation App a PS5 così da poter procedere con acquisti digitali dal PlayStation Store e gestire varie funzionalità della console direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Un successo, almeno a giudicare da questi numeri e dalle recensioni positive della PlayStation App su Google Play Store.