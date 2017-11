PlayStation App si aggiorna e introduce lo schermo condiviso su mobile

è stata di recente aggiornata da: la compagnia nipponica vuole così fornire un servizio sempre più efficiente e variegato ai suoi utenti che agiscono tramite dispositivi iOS e Android.

Grazie a nuove schede nella parte in basso della schermata potrete ora passare in modo più facile e veloce dalla visualizzazione degli utenti online alle lettura delle notifiche, e restare aggiornati sulle attività e i post recenti dei vostri amici e della community PlayStation.

La nuova interfaccia presenta anche un nuovo tasto PS centrale per accedere alle funzionalità principali delle app in un solo tocco. Dal menu del tasto PS puoi accedere immediatamente a un ampio ventaglio di funzionalità, come navigare sul PS Store, gestire in remoto i download di PS4 e controllare gli eventi in programma.

Per rendere l’esperienza utente ancora più personalizzata, adesso la funzione di secondo schermo per PS4 ha un’app dedicata (Apple Store / Google Play). Accessibile direttamente dal menu rapido di PS App, l’app Secondo schermo per PS4 ti permette di navigare nei menu di PS4, usare la tastiera su schermo e persino visualizzare contenuti extra, come mappe e radar, in una selezione di giochi compatibili.