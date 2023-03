PlayStation: Apple TV gratis con l'offerta da 6 mesi su PS5 e 3 mesi su PS4

Sony e Apple stringono una nuova partnership per offrire ai possessori di console PlayStation dei vantaggi esclusivi legati ad Apple TV, piattaforma con cui potrete accedere a film e serie televisive, alcune delle quali prodotte dalla stessa casa di Cupertino.

"Riscatta la tua offerta a partire da ora fino al 31 luglio 2023 e inizia a guardare le serie Apple Originals acclamate dalla critica come Ted Lasso, See e Foundation, nonché film di successo come Finch. Nuove serie e film in anteprima Apple Originals ogni mese. Guarda in esclusiva sull'app Apple TV"., recita la descrizione di questa nuova ghiotta promozione.

Esattamente come accaduto in passato, l'offerta vi regala 3 mesi di abbonamento se siete possessori di PlayStation 4, e ben sei mesi di sottoscrizione in caso siate utenti PlayStation 5. Per attivarla dovrete seguire questi semplici passaggi: Trova Apple TV App tramite la scheda TV e video della tua console PS4; Scarica e apri Apple TV App e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo; Accedi con il tuo ID Apple o crea un ID Apple se ancora non ne possiedi uno; Goditi la prova gratuita estesa di Apple TV+.

Importante notare come l'offerta sia attivabile una sola volta per console, quindi se ne aveste già usufruito in passato non potrete farlo una seconda volta. Tenete inoltre a mente che l'ID Apple che andrete ad utilizzare necessita di un metodo di pagamento associato. Al termine del periodo di prova, l'abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di 4,99 euro ma siete ovviamente liberi di disdire la sottoscrizione in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni potete visitare questo indirizzo.