PlayStation Arabia lancia un teaser misterioso: annuncio in arrivo?

I profili social di PlayStation Arabia hanno pubblicato un post piuttosto misterioso, una GIF nella quale si alternano simboli e geroglifici impossibili da dedicare al momento, o almeno molto difficili da associare a qualcosa di concreto. Di cosa potrebbe trattarsi?

Non è facile ipotizzarlo, quasi certamente si tratta di un annuncio destinato al pubblico locale ed è difficile pensare ad un teaser per un reveal internazionale, considerando che i canali social di PlayStation per il Medio Oriente si occupano solitamente di annunciare l'arrivo di titoli già esistenti o localizzazioni mentre le campagne marketing con teaser e anticipazioni spettano alla divisione internazionale.

Difficile spingersi oltre, nei commenti c'è chi associa i geroglifici ad Uncharted... che possa essere una anticipazione per l'arrivo di un trailer localizzato del film di Uncharted con Tom Holland? Assolutamente fuori luogo pensare ad una anticipazione per il reveal di un nuovo gioco di Nathan Drake, come detto in questo caso il teaser sarebbe partito dai canali internazionali.

L'ipotesi più concreta riguarda come detto un annuncio legato al mercato locale che difficilmente avrà grande eco internazionale, almeno questo secondo noi. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.