PlayStation: arriva la sezione dedicata alle demo per facilitare la navigazione nel menu

Nelle ultime ore, sono emerse in rete alcune informazioni circa l'inserimento, ad opera di Sony, di una nuova sezione all'interno del PlayStation Store dedicata alle demo delle produzioni PlayStation 4 e PlayStation 5, così da rendere più comoda la navigazione dei menu sui sistemi delle piattaforme di gioco e su browser. Ma quanti giochi contiene?

Attualmente, la suddetta sezione del menu contiene una lunga lista di produzioni che possono essere provate gratuitamente da tutti gli utenti i quali, magari in un momento di scoperta di nuove avventure o di semplice curiosità che precede l'acquisto di un gioco, potranno mettere le mani su delle versioni apposite di alcuni dei prodotti più amati dai giocatori. L'utilissima sezione dedicata alle demo, di fatto, non apporta nulla di nuovo per i possessori delle piattaforme PlayStation, anche se è apprezzabile la semplificazione della navigazione dei diversi menu.

All'interno della sezione dedicata alle demo dei videogiochi presenti nel PlayStation Store sottoforma di contenuto ad accesso gratuito sono presenti ben 352 giochi in prova. Si tratta di un numero che potrebbe subire facilmente delle modifiche nel corso delle settimane e dei mesi a venire, soprattutto in vista delle nuove pubblicazioni che segneranno tutto il corso del 2023. Tra i titoli presenti in demo ve ne sono alcuni poco importanti e meno conosciuti, a cui però viene accompagnata la presenza di altri nomi alquanto altisonanti: basti citare, ad esempio, Resident Evil Village Gold Edition o Dragon Ball Z: Kakarot, anche se non mancano altre grandi sorprese.

All'interno della voce "demo" nel menu del PlayStation Store saranno presenti sia le versioni PS4 dei titoli sia la versione pensata per la nuova ammiraglia di casa Sony - fatte salve alcune eccezioni per giochi privi di una versione PS5 -. Nell'attesa dei giochi PS4 e PS5 che usciranno nel 2023, gli utenti PlayStation potranno godere di alcune delle più note esperienze videoludiche degli ultimi anni. Qui di seguito vi elenchiamo una lista di alcuni dei giochi che potranno essere provati prima di procedere al loro eventuale acquisto:

Adventure Academia: The Fractured Continent

The Diofield Chronicle

Disgaea 6 Complete

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Dragon Ball Z: Kakarot

Fuga: Melodies of Steel

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R

Resident Evil Village Gold Edition

Scarlet Nexus

SD Gundam Battle Alliance

Sol Cresta

Star Ocean: The Divine Force

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Valkyrie Elysium

Witch on the Holy Night

Yomawari: Lost in the Dark

Yurukill: The Calumination Games

Tale selezione di giochi fa da supporto al medesimo sistema di prova dei titoli completi si PlayStation Plus, al cui interno sono stati recentemente inseriti nuovi prodotti dal calibro di Ghostwire Tokyo e molto altro ancora.