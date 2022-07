PlayStation assente al Tokyo Game Show 2022: ci sarà Xbox?

La nuova edizione del Tokyo Game Show comincia a prendere forma. E' stato confermato che il TGS 2022 tornerà con oltre 450 espositori dal 15 al 18 settembre, tornando ad avere inoltre il pubblico dopo le ultime due edizioni svolte online a causa della pandemia di Covid-19.

La lista degli espositori nel frattempo è già stata resa nota, confermando la presenza di diverse illustri compagnie: Bandai Namco, Capcom, Square Enix, Konami, Koei Tecmo, SEGA e Atlus, giusto per fare alcuni nomi, hanno risposto presenti all'appello, pronti a mostrare i loro progetti in cantiere alla kermesse nipponica. Tra i vari grandi nomi, tuttavia, spicca subito una potenziale grande assenza all'evento, quella di PlayStation.

Sembra infatti che Sony non sarà al Tokyo Game Show 2022, quantomeno non con le sue produzioni di punta. La compagnia potrebbe forse essere presente tramite uno State of Play incentrato sui giochi indie in arrivo su PlayStation, ma non di più. Nulla impedisce che il colosso nipponico possa fare marcia indietro e confermare invece la sua presenza al prossimo TGS nelle prossime settimane, tuttavia per il momento è bene non farsi aspettative in tal senso, soprattutto nel momento in cui i fan ancora aspettano con impazienza di scoprire quando uscirà God of War Ragnarok per PS5 e PS4.

Al contrario, un po' a sorpresa, nella lista degli espositori confermati figura il nome di Microsoft, con Xbox che dunque potrebbe essere tra i protagonisti principali del TGS 2022. Non resta che scoprire quali saranno i piani del colosso di Redmond per l'evento giapponese.